В Росгвардии рассказали о действиях охраны при нападении в школе Башкирии

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассказал РБК про действия сотрудников охранного предприятия во время нападения подростка на школу в Стерлитамаке.

Хинштейн сообщил, что через минуту, после того как вахтер в школе нажал на кнопку тревожной сигнализации, экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия. По его словам, сотрудники Росгвардии сработали оперативно.

Когда сотрудники прибыли на место, 17-летний злоумышленник находился в бессознательном состоянии, рассказал Хинштейн. Советник директора добавил, что оснований для того, чтобы применять силу, у группы задержания не было, задачей было обеспечить прибытие других оперативных служб и ликвидацию последствий.

Хинштейн рассказал, что будет проведена проверка охранного предприятия, которое охраняет школу. Он отметил, что любое ЧП, сопровождаемое криминальными действиями, особенно, когда речь идет об охране в образовательном учреждении, подлежит служебному разбирательству. «Мы должны определить обоснованность действий сотрудников охранного предприятия и основания для дальнейшего реагирования», — добавил Хинштейн.

«Речь не идет о проносе на территорию школы запрещенного к обороту оружия, речь идет о канцелярском ноже для разрезания бумаги, который используется повсеместно», — добавил он.

На место выехало руководство управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Согласно данным СПАРК, охрану школы №1 обеспечивает компания ООО «ЧОО «Барс». Директором компании является Сергей Коньков, говорится в базе данных СПАРК. Там также отмечено, что в июле 2017 года центр лицензионной и разрешительной работы Росгвардии по Республике Башкортостан проводил внеплановую проверку частной охранной организации ООО «ЧОО «Барс» на предмет соответствия лицензионным требованиям. Информация о найденных нарушениях в базе данных не указана. Компания оказывает услуги по охране около 35 детских садов в Стерлитамаке, а также по охране более 20 общеобразовательных школ, лицеев, больниц и спортивных учреждений.

Охраной школы №1 в Стерлитамаке занимается ООО «ЧОО «Барс», подтвердили РБК в организации. «В данный момент все руководство выехало на объект для выяснения обстоятельств. Больше ничего сказать не можем», — заявили в ЧОО «Барс».

Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака напал с ножом на одноклассницу и учительницу во время урока информатики. Это произошло после того, как педагог сделала замечание ученику, отсиживавшемуся в коридоре на уроке, и попыталась ввести его в класс.

Затем нападавший разлил горючее вещество и попытался поджечь школу. ​Одна школьница выпрыгнула из окна, испугавшись сработавшей пожарной сигнализации.

В результате нападения были госпитализированы четыре человека с травмами различной степени тяжести. Кроме того, из здания учебного заведения эвакуировали 890 человек. В администрации школы заверили, что напавший учащийся имел отклонения в психическом развитии.

СК возбудил два уголовных дела по факту халатности, допущенной органами профилактики преступлений несовершеннолетних, а также о покушении на убийство двух и более лиц.