Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,04 60,87 EUR Нал. 76,76 75,43 USD Бирж. 61,63 +0,07 EUR Бирж. 76,20 +0,07 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8103,40 -41,00 MOEX 2234,97 +2,00% RTS 1142,43 +1,87% Brent 72,10 +0,56% DJIA 24786,63 +0,87% Nasdaq 7281,10 +1,74% FTSE 7284,10 +0,80%
В Росгвардии рассказали о действиях охраны при нападении в школе Башкирии
Лента новостей
Чайка связал смерть Березовского с его желанием вернуться в Россию 12:20, Политика Forbes составил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти 12:19, Бизнес Starbucks на день прекратит работу в США из-за ареста двух чернокожих 12:13, Общество Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру 12:13, Технологии и медиа На юго-западе Москвы загорелся троллейбус 12:12, Общество Криптовалюта Ripple быстро подорожала: что будет с ее курсом 12:11, Крипто Глава федерации профсоюзов предложил национализировать UC Rusal 12:09, Экономика В Росгвардии рассказали о действиях охраны при нападении в школе Башкирии 12:08, Общество «Не волнуйтесь, здесь танк проедет»: как пересечь Байкал по льду 12:04, Авто Почему «облачные» сервисы не боятся экономического кризиса 12:04, Партнерский материал Что происходит с российским юмором: клуб веселых и находчивых в Сети 12:00, Стиль ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к росту курса доллара 11:55, Общество Госдума разработает правила установки камер на дорогах 11:46, Общество Установлено отравившее подростков в Туве вещество 11:45, Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о замедлении роста заболеваемости ВИЧ 11:34, Общество 7 ошибок при подготовке нефинансовых отчетов 11:29, Партнерский материал Facebook пообещал внедрить технологию распознавания лиц 11:25, Технологии и медиа НХЛ включила российского легионера в число трех лучших вратарей сезона 11:11, Спорт Путешествие в Европу на авто: абсолютно все ответы 11:06, РБК и Pirelli Трамп заявил о невыгодности ВТО и ТТП для Америки 11:01, Политика Минтранс продлил разрешение американским авиакомпаниям летать над Россией 10:59, Общество «Ведомости» сообщили о готовности Schlumberger купить меньше половины EDC 10:54, Бизнес Южная Корея назвала условия заключения мирного договора с КНДР 10:49, Политика Крупные инвесторы избавляются от биткоина: его стоимость снизилась 10:46, Крипто Билет в космос: зачем S7 Group возрождает «Морской старт» 10:43, Бизнес Здоровое самообслуживание: как работают кафе без персонала 10:41, Свое дело Покинувшие Крым украинские моряки потребовали жилье от Порошенко 10:32, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 10:28, РБК и Билайн
В Росгвардии рассказали о действиях охраны при нападении в школе Башкирии
Общество, 12:08
0
В Росгвардии рассказали о действиях охраны при нападении в школе Башкирии

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассказал РБК про действия сотрудников охранного предприятия во время нападения подростка на школу в Стерлитамаке.

Хинштейн сообщил, что через минуту, после того как вахтер в школе нажал на кнопку тревожной сигнализации, экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия. По его словам, сотрудники Росгвардии сработали оперативно.

Четыре человека пострадали при нападении подростка на школу в Башкирии
Общество

Когда сотрудники прибыли на место, 17-летний злоумышленник находился в бессознательном состоянии, рассказал Хинштейн. Советник  директора добавил, что оснований для того, чтобы применять силу, у группы задержания не было, задачей было обеспечить прибытие других оперативных служб и ликвидацию последствий.

Хинштейн рассказал, что будет проведена проверка охранного предприятия, которое охраняет школу. Он отметил, что любое ЧП, сопровождаемое криминальными действиями, особенно, когда речь идет об охране в образовательном учреждении, подлежит служебному разбирательству. «Мы должны определить обоснованность действий сотрудников охранного предприятия и основания для дальнейшего реагирования», — добавил Хинштейн.

«Речь не идет о проносе на территорию школы запрещенного к обороту оружия, речь идет о канцелярском ноже для разрезания бумаги, который используется повсеместно», — добавил он.

На место выехало руководство управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Нападение на школу в городе Стерлитамак. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Согласно данным СПАРК, охрану школы №1 обеспечивает компания ООО «ЧОО «Барс». Директором компании является Сергей Коньков, говорится в базе данных СПАРК. Там также отмечено, что в июле 2017 года центр лицензионной и разрешительной работы Росгвардии по Республике Башкортостан проводил внеплановую проверку частной охранной организации ООО «ЧОО «Барс» на предмет соответствия лицензионным требованиям. Информация о найденных нарушениях в базе данных не указана. Компания оказывает услуги по охране около 35 детских садов в Стерлитамаке, а также по охране более 20 общеобразовательных школ, лицеев, больниц и спортивных учреждений.

Охраной школы №1 в Стерлитамаке занимается  ООО «ЧОО «Барс», подтвердили РБК в организации. «В данный момент все руководство выехало на объект для выяснения обстоятельств. Больше ничего сказать не можем», — заявили в ЧОО «Барс».

Четыре человека пострадали при нападении подростка на школу в Башкирии
Общество

Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака напал с ножом на одноклассницу и учительницу во время урока информатики. Это произошло после того, как педагог сделала замечание ученику, отсиживавшемуся в коридоре на уроке, и попыталась ввести его в класс.

Затем нападавший разлил горючее вещество и попытался поджечь школу. ​Одна школьница выпрыгнула из окна, испугавшись сработавшей пожарной сигнализации.

В результате нападения были госпитализированы четыре человека с травмами различной степени тяжести. Кроме того, из здания учебного заведения эвакуировали 890 человек. В администрации школы заверили, что напавший учащийся имел отклонения в психическом развитии.

СК возбудил два уголовных дела по факту халатности, допущенной органами профилактики преступлений несовершеннолетних, а также о покушении на убийство двух и более лиц.

Теги: Башкирия , Школа , нападение , Росгвардия
Главное
«Ренова» из-за санкций лишилась $132 млн швейцарских дивидендов Экономика
Материалы по теме
Силовики рассказали о ранениях пострадавших при нападении в Башкирии Общество
Четыре человека пострадали при нападении подростка на школу в Башкирии Общество
СК возбудил два уголовных дела после нападения на школу в Стерлитамаке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.