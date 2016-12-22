Силовики рассказали о ранениях пострадавших при нападении в Башкирии

Источники в МЧС и управлении МВД по Республике Башкортостан назвали РБК имена пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке и уточнили данные о полученных ими ранениях.

1. А., 2001 года рождения, нападавший. Резаная рана боковой поверхности шеи;

2. Першина Екатерина Альбертовна, 1989 года рождения, учитель. Колото-резаная рана грудной клетки слева, состояние средней степени тяжести;

3. Р., 2002 года рождения, ученица. Закрытый перелом наружной лодыжки правой голени, ушиб поясничного отдела позвоночника, резаная рана предплечья, состояние средней тяжести;

4. Ю., 2002 года рождения, ученица. Колото-резаная рана грудной клетки, состояние тяжелое.

Из школы эвакуировали 890 человек.

Источники уточнили, что нападавший совершил нападение по личным мотивам.

Ранее Следственный комитет сообщил, что напавший на одноклассников и преподавателя подросток был учеником коррекционного класса. По информации ведомства, он вошел в кабинет, достал нож и нанес ранения одной из девочек и учителю, а также себе. После этого разлил и поджег бензин. Одна из школьниц, испугавшись сработавшей сигнализации, выпрыгнула в окно.