СК сообщил детали нападения ученика коррекционного класса в Стерлитамаке

На педагога и школьников в Стерлитамаке напал ученик коррекционного класса. Об этом сообщается в официальном канале Следственного комитета в Tamtam.

«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники», — говорится в сообщении. После этого подросток достал нож, нанес ранения одной из девочек и учителю, а также себе. Затем он разлил на пол и поджег горючую жидкость.

После этого сработала пожарная сигнализация. Одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула в окно. От пожара никто не пострадал.

«КП-Башкортостан» сообщает, что ученик облил бензином и поджег учительницу. По данным издания, ее зовут Екатерина Першина. По информации на сайте школы, в прошлом году она победила в номинации «Педагогическое мастерство» конкурса «Учитель года Башкортостана».

Пресс-секретарь минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова сообщила, что, по информации ведомства, после ЧП четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Трое из них — дети.