Южная Корея назвала условия заключения мирного договора с КНДР

Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном возможен после отказа КНДР от ядерного оружия, заявил советник по национальной безопасности южнокорейского президента Чон Ый Ён. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Чон Ый Ён добавил, что Сеул и Вашингтон тесно обсуждают вопросы, связанные с межкорейским саммитом, а также встречей президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Мы обсуждаем, как удовлетворить требования КНДР, озабоченной собственной безопасностью, а также то, как мы сможем гарантировать прекрасное будущее Севера, если он сделает правильное решение», — сказал советник южнокорейского президента.

О том, что северокорейское руководство рассматривает вопрос отказа от ядерного оружия, стало известно в контексте подготовки саммита США-КНДР, который намечен на май — начало июня. The Wall Street Journal 9 апреля сообщила, что Пхеньян сообщил Вашингтону о готовности к поэтапной денуклиаризации.

Однако южнокорейская газета The Chosun Ilbo узнала, что Белый дом рассматривает поэтапный отказ КНДР от ядерного оружия как «затягивание времени», а президент США Дональд Трамп намерен добиваться от КНДР полной денуклиаризации за срок от шести месяцев до одного года.