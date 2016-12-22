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Мантуров назвал долю отечественных лекарств на российском рынке
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Мантуров назвал долю отечественных лекарств на российском рынке
Новые санкции США, 10:09
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Мантуров назвал долю отечественных лекарств на российском рынке

Отечественные медицинские препараты занимают более 30% российского рынка, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

«Сегодня отечественные [лекарственные] препараты занимают более 30% всего рынка. Это не только государственные закупки, но и коммерческий аптечный сегмент», — сказал министр.

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Мантуров добавил, что к 2018 году российские производители обеспечивают потребителей жизненно важными препаратами на 84,6%. Министр отметил, что в момент запуска соответствующей госпрограммы в 2012 году доля российских лекарств в этом сегменте составляла менее 65%. Он отметил, что рынок лекарств ежегодно рос на 15–20%.

Ограничение импорта американских медикаментов является одной из 16 мер, предложенных 13 апреля лидерами думских фракций и спикером парламента Вячеславом Володиным в законопроекте об ответных мерах на американские санкции. Всего из США в Россию импортируется 1019 препаратов, 90 из которых не имеют российских аналогов. Спикер Госдумы заверил, что в отношении последней категории ограничения вводиться не будут.

Также законопроект предполагает запрет или ограничение на импорт американской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также алкогольной и табачной продукции.

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Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и глав госкорпораций, а также 14 юридических лиц. Названные в нем лица и фирмы обвиняются в получении «выгоды» от проводимого Российским государством внешнеполитического курса. В список попали, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.​

Теги: Денис Мантуров , Отечественные лекарства
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