Володин гарантировал отсутствие санкций против 90 американских лекарств

Россия импортирует из США 1019 наименований лекарственных препаратов, 90 из них не имеют аналогов и поэтому не могут попасть под запрет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Судьбу остальных решит правительство, уточнил он

Вячеслав Володин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Из общего числа закупаемых в США 1019 лекарственных препаратов только 90 не имеют аналогов, ограничительные меры против них вводится не будут, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть нормы прямого действия закона, которые предполагают не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

«Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то их 1019, тех, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить ограничения», — пояснил он.

Решение о возможности ограничения импорта остальных препаратов из списка будет принимать правительство, продолжил спикер. ​«И оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог, и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут попадать под действие наших санкций. Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе», — резюмировал Володин.