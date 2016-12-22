Трамп назвал условия возвращения США в Транстихоокеанское партнерство

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что Вашингтон может вернуться в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) в том случае, если условия соглашения будут намного выгоднее, чем те, которые предлагали президенту Бараку Обаме в 2015 году.

«Мы вновь присоединимся к ТТП, если сделка будет значительно лучше, чем сделка, предложенная президенту Обаме. У нас уже есть двусторонние соглашения с шестью из 11 стран, входящих в ТТП, и мы работаем над заключением сделки с крупнейшей из этих стран, Японией, которая сильно притесняла нас в торговле на протяжении многих лет», — заявил Трамп.

Ранее 13 апреля стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность заключения новой сделки по Транстихоокеанскому партнерству. Пересмотр соглашения Трамп поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру и руководителю Национального экономического совета при президенте Лоуренсу Кадлоу, «резко изменив направление» политики.

Первое соглашение о партнерстве было подписано осенью 2015 года, когда президентом США был Барак Обама. В ТТП помимо Соединенных Штатов вошли Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. В рамках соглашения планировалось создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В январе 2017 года после инаугурации Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из ТТП, поскольку, по мнению нового президента, партнерство было невыгодно для США.

