США озвучили идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство

Вашингтон изучает возможность заключения нового соглашения по ​Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Пересмотр сделки американский президент Дональд Трамп поручил своим советникам, «резко изменив направление» политики, передает The New York Times.

«Среди тех, кто поддержал Транстихоокеанское партнерство, был кандидат от Трампа в госсекретари Майк Помпео», — сказано в сообщении.

Пересмотреть «еще раз» сделку на возможность договора о «более выгодных условиях» Трамп поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру и руководителю Национального экономического совета при президенте Лоуренсу Кадлоу.

В начале марта 11 стран-участниц ТТП уже подписали соглашение без участия США, договор об этом был заключен в ноябре прошлого года.

Соглашение о партнерстве было заключено в октябре 2015 года, в ТТП должны были войти 12 стран — США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Планировалось, что в рамках ТТП будут объединены 800 млн человек и 40% мирового ВВП. Также предполагалось, что в рамках ТТП будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Штатов из ТТП в январе 2017 года. Президент раскритиковал партнерство за то, что оно. по мнению Трампа, помогало бы созданию рабочих мест за пределами США и дало «необоснованные выгоды» конкурентам.