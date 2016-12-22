Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,12 60,34 EUR Нал. 76,87 74,72 USD Бирж. 61,99 -0,60 EUR Бирж. 76,42 -1,04 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7860,00 +907,70 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,20 +0,35% DJIA 24483,05 +1,21% Nasdaq 7140,25 +1,01% FTSE 7258,34 +0,02%
США озвучили идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство
Лента новостей
Минфин США сообщил об отставке куратора американских санкций 01:01, Общество США озвучили идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство 01:01, Политика Снимок с протеста в Венесуэле выиграл конкурс World Press Photo 00:54, Общество «Единая Россия» запретила Тулееву проходить праймериз в закрытом режиме 00:43, Политика Адвокат назвал уголовное дело против Антонова попыткой свести счеты 00:09, Общество ЦСКА упустил победу над «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы 00:04, Спорт Эксперты назвали главные протестные риски для власти на ближайшие годы 00:01, Политика В Белом доме рассказали о встрече Трампа с советниками по Сирии 12 апр, 23:59, Политика Канал MSNBC сообщил о доказательствах применения химоружия в Сирии 12 апр, 23:47, Политика Спасавшийся от вымогателей мужчина врезался в отдел полиции в Зеленограде 12 апр, 23:13, Общество ФБР объявило награду в $20 млн за сведения о беглом наркобароне 12 апр, 22:42, Общество Небензя заявил о нарушении США Устава ООН угрозами нанести удар по Сирии 12 апр, 22:38, Политика СМИ сообщили о просьбе России созвать заседание Совбеза ООН по Сирии 12 апр, 22:32, Политика Genesis представил новый седан G70 для России 12 апр, 22:30, Авто Нежданный свидетель: почему Сечин пришел в суд над Улюкаевым 12 апр, 22:17, Политика Глава ЦРУ рассказал о погибшей в Сирии «паре сотен русских» 12 апр, 22:13, Политика Швеция предложила отправить в Сирию миссию по разоружению 12 апр, 22:10, Политика Лига Европы по футболу. ЦСКА — «Арсенал». Онлайн 12 апр, 22:05, Спорт В посольстве США опровергли отказ выдавать сотрудникам «Аэрофлота» визы 12 апр, 21:46, Общество ЦБ зафиксировал рост кредитования компаний в начале года 12 апр, 21:37, Финансы Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 12 апр, 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 12 апр, 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 12 апр, 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 12 апр, 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 12 апр, 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 12 апр, 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 12 апр, 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 12 апр, 20:49, Политика
США озвучили идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство
Политика, 01:01
0
США озвучили идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство

Вашингтон изучает возможность заключения нового соглашения по ​Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Пересмотр сделки американский президент Дональд Трамп поручил своим советникам, «резко изменив направление» политики, передает The New York Times.

«Среди тех, кто поддержал Транстихоокеанское партнерство, был кандидат от Трампа в госсекретари Майк Помпео», — сказано в сообщении.

Пересмотреть «еще раз» сделку на возможность договора о «более выгодных условиях» Трамп поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру и руководителю Национального экономического совета при президенте Лоуренсу Кадлоу.

Война с логикой: как Дональд Трамп вносит хаос в мировую торговлю
Мнение

В начале марта 11 стран-участниц ТТП уже подписали соглашение без участия США, договор об этом был заключен в ноябре прошлого года.

Соглашение о партнерстве было заключено в октябре 2015 года, в ТТП должны были войти 12 стран — США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Планировалось, что в рамках ТТП будут объединены 800 млн человек и 40% мирового ВВП. Также предполагалось, что в рамках ТТП будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Штатов из ТТП в январе 2017 года. Президент раскритиковал партнерство за то, что оно. по мнению Трампа, помогало бы созданию рабочих мест за пределами США и дало «необоснованные выгоды» конкурентам.

Теги: Транстихоокеанское партнерство , Вашингтон , Дональд Трамп
Главное
Минфин США сообщил об отставке куратора американских санкций Общество
Материалы по теме
В Белом доме рассказали о встрече Трампа с советниками по Сирии Политика
Песков заявил об отсутствии в графике разговора Путина и Трампа по Сирии Политика
СМИ узнали о требуемых Трампом от КНДР сроках отказа от ядерного оружия Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.