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Небензя назвал шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии
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Небензя назвал шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии
Война в Сирии, 06:23
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Небензя назвал шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации назвал шесть шагов, необходимых для урегулирования военного конфликта в Сирии, передает ТАСС.

«Первое: у сирийского конфликта нет военного решения. Политические основы урегулирования хорошо известны. Нужно совместно работать над выполнением резолюции СБ ООН 2254, которая призвана способствовать переговорам в рамках Астанинского процесса и итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — заявил он, призвав США и их союзников прекратить угрозы в адрес Дамаска.

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Также Небензя призвал прекратить попытки создать на территории Сирии «новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность». «В-третьих, призываем все государства, все оппозиционные силы прекратить агрессивную ненавистническую риторику в отношении властей Сирии, а заодно и России, а также шаги, направленные на насильственное свержение власти», — отметил он.

Кроме того, российский постпред призвал государства, имеющие соответствующее влияние, обеспечить окончательное и бесповоротное отмежевание вооруженных группировок от террористов и приступить к подлинному международному сотрудничеству в антитеррористической борьбе. Помимо этого Небензя призвал международное сообщество «незамедлительно включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии». «В-шестых, мы призываем оппозиционные структуры отказаться от провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химического оружия», — заключил дипломат.

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В рамках этого заседания Василий Небензя также заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция не смогут с помощью силы лишить власти президента Сирии Башара Асада. «Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, <...> то такая задача не реализуема», — сказал он.

Теги: Постпред России при ООН , Василий Небензя , Сирия , условия , урегулирование конфликта ...
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