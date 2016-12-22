МИД ФРГ рассказал о роли Германии в урегулировании конфликта в Сирии
Операция в Сирии, 17:13
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МИД ФРГ рассказал о роли Германии в урегулировании конфликта в Сирии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что роль ФРГ в урегулировании сирийского конфликта — обеспечить связи с Россией, передает Reuters.
«Мы должны использовать ситуацию в Сирии, чтобы возобновить политический процесс. В этом разговоре нам нужна Россия», — сказал Маас, подчеркнув, что Германия может стать тем, кто «откроет окно для диалога с Россией».
В понедельник, 16 апреля, глава МИД ФРГ заявил, что Москва стала «более сложным партнером» в деле о регулировании сирийского кризиса. Он пояснил, что Россия 12 раз блокировала резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая запрещала использовать химическое оружие в Сирии.
Немецкий министр иностранных дел отметил, что для мирного разрешения сирийского конфликта необходимо сформировать коалиционное правительство под эгидой ООН, провести конституционную реформу, а затем провести в Сирии выборы. По его мнению, Россия должна быть включена в этот процесс, потому что без ее участие конфликт в Сирии не будут разрешен.