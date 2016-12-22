Небензя заявил о невозможности «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция не смогут с помощью силы лишить власти президента Сирии Башара Асада, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя, передает ТАСС.

«Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как «военного преступника», чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача не реализуема», — сказал российский дипломат. По его словам, иллюзий в этом вопросе быть не должно.

Также Небензя рассказал, что Россия в координации с Сирией предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте. Однако, как подчеркнул он, необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь. «Для восстановления Восточной Гуты требуется адресное содействие международного сообщества, в том числе по линии ООН и ее профильных структур», — сказал постпред.

США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля. Всего по сирийской территории было выпущено более ста ракет. США и их союзники назвали эти удары ответом на возможную химическую атаку в городе Дума, расположенном в Восточной Гуте. В этой атаке они обвиняют Башара Асада. Официальный Дамаск эти обвинения отвергает.