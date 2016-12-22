Неизвестные в масках устроили погром и драку с полицией в центре Еревана

Группа неизвестных в медицинских масках устроила погром на проспекте Маштоца в центре Еревана, а также подралась с сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.
Злоумышленники разгромили витрины магазинов, сломали светофоры и дорожные знаки. Кроме того, они устроили драку с полицейскими. В пресс-службе местной полиции сообщили, что по данному факту ведется следствие. «Все виновные будут наказаны в рамках закона», — заявили в полиции.
Как сообщает агентство, инцидент произошел после того, когда силовики начали освобождать улицы от протестующих в Ереване активистов. В настоящее время в центре армянской столицы открыты все улицы, ситуация стабилизировалась.
Представители оппозиции Армении начали массовые акции протеста с 13 апреля. Они выступали против кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Однако 17 апреля армянский парламент, несмотря на акции протеста, избрал Саргсяна главой правительства. В связи с этим лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил «бархатную революцию».