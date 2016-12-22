Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе в выдаче визы

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявила о планах пожаловаться в ООН в том случае, если Великобритания повторно откажет ей в выдаче визы. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В ООН писать буду», — сказала Скрипаль, отвечая на соответствующий вопрос. Она отметила, что обращение будет адресовано лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Также Скрипаль рассказала, что она не сотрудничает с российскими спецслужбами. «Я ни с кем из спецслужб не связывалась. С кем я связываюсь — это с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело», — уточнила она.

Кроме того, родственница экс-полковника сказала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала ее просьбу о выдаче визы. «Никакой реакции не было. Кто ж до меня снизойдет, меня не хотят там видеть», — заключила она.

О том, что Виктории Скрипаль отказали в визе, стало известно в пятницу, 6 апреля. 9 апреля в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» она обратилась к Терезе Мэй и попросила ее оказать содействие во встрече с родственниками. 11 апреля Виктория Скрипаль повторно запросила визу в посольстве Великобритании, пока решения о выдаче или отказе от Лондона не поступало.

​​Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными на улице в Солсбери 4 апреля. Великобритания возложила ответственность за произошедшее на Россию. В Москве отрицают все обвинения. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта, а 10 апреля была выписана из больницы. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля.