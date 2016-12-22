В больнице Солсбери рассказали об улучшении состояния Скрипаля

Состояние отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, но он по-прежнему находится в госпитале, сообщили РБК в окружной больнице Солсбери.

«После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (мужчина в возрасте 60 лет) остается на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия нервно-паралитического вещества», — добавил представитель пресс-службы, подтвердив, что речь идет о Сергее Скрипале.

Дочь Скрипаля Юлия, которая также была отравлена, выписалась из больницы 10 апреля. После этого Би-би-си сообщила, что она находится в «безопасном месте». 11 апреля газета The Sun сообщила, что Юлия Скрипаль была переправлена из больницы в Солсбери в госпиталь на британской военной базе.



Видео: The Sun

Как сообщала британская полиция, Юлия Скрипаль отказалась от помощи российских дипломатов. В свою очередь посольство России в Великобритании потребовало доказательств от Лондона, что все происходящие с Юлией действия проводятся с ее согласия.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта. Лондон заявил, что они были отравлены ядом типа «Новичок» и обвинил Москву в причастности к инциденту.​ Россия все обвинения отрицает и требует предоставить доказательства.