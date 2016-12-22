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Племянница Скрипаля зачитала открытое письмо к Терезе Мэй
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Племянница Скрипаля зачитала открытое письмо к Терезе Мэй
Отравление Скрипалей, 20:38
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Племянница Скрипаля зачитала открытое письмо к Терезе Мэй

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Племянница Скрипаля, которой отказали в британской визе, попросила Мэй оказать содействие во встрече с родственниками. «Я провела всю прошлую неделю, собирая документы на визу, ездила между Москвой и Ярославлем, городом, в котором я живу, чтобы оформить дополнительные бумаги. Для одной из них, доверенности, я была вынуждена рассказать пожилой маме Сергея Викторовича (ей в этом году 90 лет), что он в больнице. Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась, ей нельзя по состоянию здоровья, но пришлось. До этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся», — рассказала она.

«Мы провели весь месяц в аду бессонных ночей, слез и тревог за наших родных, — продолжила Виктория Скрипаль. — Вся семья очень устала за это время. Я не могу описать то чувство облегчения и счастья, которое мы испытали, когда услышали, что Юлия и Сергей Викторович живы. Главное, чего я хотела сейчас, — это увидеть их лично, чтобы достоверно рассказать нашей бабушке о состоянии здоровья ее сына и внучки, но получила отказ в визе».

Она также сообщила, что семья Скрипалей оказалась в «эпицентре беспрецедентного политического скандала» .«Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простое человеческое желание — в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь. Уверена, что это желание понятно и вам», — зачитывала письмо Виктория Скрипаль.

В конце письма она призывает Терезу Мэй и все правительство Великобритании пересмотреть решение об отказе в визе Виктории Скрипаль.

В посольстве назвали политически мотивированным отказ Скрипаль в визе
Политика

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившемся в СССР и России, и возложили ответственность за произошедшее на Москву. Россия с самого начала заявила, что не имеет отношения, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также говорил, что в истории с отравлениями Скрипалей и обвинениями России «маразм зашел слишком далеко».

После того как Юлия Скрипаль пришла в себя, ее двоюродная сестра Виктория решила навестить родственников, однако получила отказ в визе. В британском МВД пояснили, что поданное Викторией заявление противоречило миграционным правилам страны.

Теги: Сергей Скрипаль , Тереза Мэй
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