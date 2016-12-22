Центр примирения завершил гуманитарную операцию в Восточной Гуте

​Российские военные завершили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из Восточной Гуты. Об этом РБК сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он заявил, что представители Центра по примирению приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета Сирийской Арабской Республики. «В ходе заседания подведены итоги завершившейся уникальной и беспрецедентной по своим масштабам гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из анклава», — сказал генерал.

По его словам, обстановка в Восточной Гуте стабильная, в настоящее время идет процесс восстановления мирной жизни. «Для исключения провокаций, обеспечения безопасности мирных граждан, поддержания правопорядка и оказания помощи местному населению в населенных пунктах Восточной Гуты продолжают свою работу подразделения российской военной полиции совместно с полицией Сирийской Арабской Республики», — отметил Евтушенко.

Он рассказал, что в городе Дума проводится разминирование жилых домов и объектов инфраструктуры, а также вывоз боеприпасов и мин. «Ремонтными бригадами в двух кварталах города восстановлено водо- и электроснабжение на территории общей площадью 30 тыс. кв. м», — добавил он.

Генерал сообщил, что в других населенных пунктах Восточной Гуты продолжается работа по восстановлению объектов инфраструктуры. «Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 тыс. жителей Восточной Гуты», — подытожил Евтушенко.

Российские военные заявили о полном освобождении Восточной Гуты от боевиков 12 апреля. Спустя двое суток сирийская армия объявила о том, что в регионе Восточная Гута не осталось боевиков.