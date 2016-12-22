Сирийская армия заявила о полном освобождении Восточной Гуты от боевиков

Сирийское командование объявило о том, что в регионе Восточная Гута не осталось боевиков после отъезда последних групп противников Башара Асада из города Дума. Два дня назад в Дамаске уже заявляли об освобождении этого района

В заявлении сирийского командования, которое опубликовало правительственное агентство SANA, указывается, что «все террористы покинули город Дума», и теперь окрестности Дамаска полностью освобождены от боевиков.

В Дамаске заявили, что в Думе началось разминирование улиц и площадей с целью обеспечить возвращение в город мирных жителей.

Успех в Восточной Гуте военные объяснили тем, что «граждане сплотились вокруг правительственной армии». В качестве примера приводились случаи, когда в занятых боевиками городах и поселках люди выходили на улицы и призывали войска прийти к ним на помощь.

О том, что сирийская армия полностью установила контроль над Восточной Гутой российский Центр по примирению сообщал еще 12 апреля. Более того, 13 апреля Министерство обороны России заявило о том, что в Думе заработали блокпосты российской военной полиции.

Восточная Гута – район к востоку от сирийской столицы, который в течение нескольких лет контролировался отрядами оппозиции. Из города Джобар, например, противники Башара Асада могли обстреливать районы Дамаска, в том числе и правительственный квартал.

В январе сирийская правительственная армия начала наступление на позиции боевиков, в результате к концу февраля под контролем исламистов остались несколько населенных пунктов, после чего начались переговоры об их отправке вместе с членами семей в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.