Россия и Турция построят больницу для сирийских беженцев из Гуты

Москва и Анкара построят больницу в сирийском городе Эт-Телль-эль-Абьяд для мирных жителей, которые были вынуждены покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита Россия — Турция — Иран, сообщает Reuters.

По его словам, координировать постройку больницы будут российские и турецкие военнослужащие.

Накануне спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Владимира Путина Александр Лаврентьев заявил, что Восточная Гута перейдет под контроль официального Дамаска в течение «ближайшей недели, десяти дней окончательно».

В настоящий момент в пригороде осталась только группировка «Джейш аль-Ислам», которая начала покидать район. Российский Центр по примирению враждующих сторон 3 апреля договорился о выходе боевиков из подконтрольного им города Дума в регионе.

По информации Минобороны, к 1 апреля из Восточной Гуты выехали более 41 тыс. боевиков и членов их семей. За все время операции в пригороде Дамаска его покинули более 155 тыс. мирных граждан.