Twitter сообщил о возобновлении работы после сбоя
Технологии и медиа, 19:52
0
Twitter сообщил о возобновлении работы после сбоя
Twitter устранил сбой в работе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице технической поддержки ресурса.
«Сегодня некоторые пользователи могли испытывать проблемы с публикацией и просмотром твитов. Этот вопрос теперь решен», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что пользователи соцсети в разных странах не могли получить к ней доступ. Так, о недоступности соцсети сообщали пользователи из Израиля, Анголы, Канады, США, Бахрейна, Швеции, Франции, Индии. Наибольшее число жалоб о сбое поступало из США, Западной Европы и Японии. Что именно произошло с ресурсом, официальные представители Twitter не сообщили.