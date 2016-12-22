Генпрокуратура нашла нарушения в работе Роскомнадзора

Роскомнадзор несвоевременно блокировал сайты с экстремистской информацией, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации. Надзорное ведомство также нашло нарушения в работе Минюста

Юрий Чайка (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Генпрокуратура России выявила в 2017 году нарушения в деятельности Роскомнадзора. Служба несвоевременно блокирует ресурсы с экстремистской информацией, говорится в докладе главы Генпрокуратуры Юрия Чайки Совету Федерации.

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генпрокуратуры мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера. Не всегда надлежащим образом блокировался доступ к так называемым зеркалам сайтов, указанным в требованиях Генпрокуратуры», — указывается в докладе, сообщает ТАСС.

Генпрокурор в докладе также отмечает, что нарушения выявлены и в работе Министерства юстиции​. «Выявлены упущения при реализации функции контроля за деятельностью некоммерческих организаций и религиозных объединений, а также ведении федерального списка экстремистских материалов со стороны Минюста России», — говорится в докладе Чайки.

По данным ТАСС, руководителям федеральных ведомств, в которых были выявлены нарушения, внесены представления, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В 2017 году прокуроры выявили более 54,5 тыс. нарушений закона в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму. По материалам проверок следственные органы возбудили 75 уголовных дел.

Кроме того, указывает в докладе Юрий Чайка, Генпрокуратура добилась блокировки 93 интернет-ресурсов организаций, которые на территории России признаны нежелательными.

В ноябре 2017 года в силу вступил закон, который дал право направлять в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к сайтам организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Одним из наиболее крупных споров, связанных с деятельностью Роскомнадзора, стал суд ведомства с Telegram и в итоге блокировка мессенджера на территории России: 13 апреля суд удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к сервису, так как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.