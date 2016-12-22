В работе сети Twitter возник сбой

На невозможность подключиться к сети жалуются пользователи из США, Западной Европы и Японии

Фото: скриншот 17 апреля 2018 года страницы сайта Twitter

Пользователи сети Twitter в разных странах мира лишились доступа к ней в связи со сбоем. При попытке зайти на главную страницу сети у некоторых корреспондентов РБК появилось сообщение о том, что специалисты Twitter устранят проблему в ближайшее время.

На невозможность подключиться к Twitter на сайте Downdetector жалуются пользователи из разных стран мира — Израиля, Анголы, Канады, США, Бахрейна, Швеции, Франции, Индии и так далее. Больше всего сообщений о сбоях приходило из США, Западной Европы и Японии. О сбоях в работе Twitter сообщили и иностранные СМИ, в частности Independent, The Sun и другие.

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