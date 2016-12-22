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Президент Аргентины приедет на ЧМ-2018 вопреки «делу Скрипаля»
ЧМ-2018, 15:22
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Президент Аргентины приедет на ЧМ-2018 вопреки «делу Скрипаля»

Президент Аргентины Маурисио Макри приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, несмотря на «дело Скрипаля». Об этом заявил посол страны Эрнесто Лагиорио, сообщает «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что Макри еще в январе, во время визита в Россию, говорил, что надеется приехать на ЧМ-2018. «Макри — человек, который держит слово», — сказал он. «Сеньор президент приедет со своей женой, возможно, со своей дочерью, посмотрят два первых матча. Затем, может, они вернутся к финалу», — добавил посол.

Комментируя позицию Аргентины по «делу Скрипаля», Лагорио подчеркнул: «Мы хотим ясности в технической стороне вопроса. Мы уже об этом говорили».

Власти нескольких стран отказались от приезда в Россию на ЧМ-2018 в связи с «делом Скрипаля». В частности, об этом заявили власти Исландии. Такую возможность также допустили в Швеции и Дании. Решение не посылать в Россию на ЧМ представителей королевской семьи приняла Великобритания. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что чиновники каждой страны вольны сами принимать такие решения.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию доставили в больницу с отравлением 4 марта. Лондон утверждает, что ответственность за инцидент лежит на Москве. Россия неоднократно заявляла о своей непричастности. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.

Теги: Сергей Скрипаль , Аргентина , ЧМ-2018
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