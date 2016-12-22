Президент Аргентины рассказал о планах приехать в Россию на ЧМ-2018

Аргентинский лидер Маурисио Макри заявил, что хочет приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Я очень надеюсь приехать со своей дочерью Антонией на Чемпионат мира по футболу. Еще надеюсь приехать в третий раз на финальный матч, надеюсь, что мы будем играть в финальном матче», — заявил Макри по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным.
В ходе переговоров в Кремле Путин пригласил Макри и аргентинских болельщиков на ЧМ-2018. «Уверен, мы с вами поговорим и о предстоящем крупном спортивном мероприятии — чемпионате мира по футболу в России. Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также многочисленных болельщиков из вашей страны», — сказал Путин. В ответ Макри поблагодарил его за приглашение.