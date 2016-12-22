Кремль выразил надежду на возвращение Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что руководство Telegram выполнит условия суда, в результате чего мессенджер может быть разблокирован. Он также отказался оценивать эффективность выполнения решения суда по блокировке мессенджера, поскольку это «не входит в компетенцию» Кремля, сообщает корреспондент РБК.

«Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. Мы надеемся, что эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что надеется на скорое урегулирование ситуации, в том числе на то, чтобы решение суда по блокировке не затрагивало сторонние ресурсы. «Естественно, мы рассчитываем, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации никакого отношения», — добавил Песков.

Таганский суд постановил ограничить на территории России доступ к информационным системам и программам Telegram, так как мессенджер не выполнил требования предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Решение было принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля.

Основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что блокировка Telegram не приведет к снижению уровня террористической угрозы, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи. «Качество жизни 15 млн россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», — говорил Дуров.

