В Генпрокуратуре раскрыли сроки расследования дела Керимова во Франции

Франция может до конца года завершить расследование уголовного дела, в котором фигурирует российский сенатор Сулейман Керимов. Об этом заявил замгенпрокурора России Саак Карапетян, сообщает ТАСС.

«Я встречался с генеральным прокурором Прованса. Нарушений его (Керимова) процессуальных прав на этом этапе я не вижу», — рассказал Карапетян, отвечая на вопросы на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности.

По словам замгенпрокурора, пока неизвестны конкретные материалы расследования. «Со слов прокурора, оно будет всесторонне расследовано и по результатам этого расследования будет дана окончательная квалификация, поскольку там речь идет о нескольких лицах», — заявил Карапетян. «Как он (прокурор Прованса) предполагает, к концу года все эти вопросы будут, наверное, завершены», — добавил замгенпрокурора.

20 ноября 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы. Власти Франции подозревают сенатора в уклонении от уплаты налогов на недвижимость на Лазурном берегу. Следствие предполагает, что Керимов скупал элитные виллы по заниженной цене. Общая сумма сделок составляла около €400 млн. Помимо Керимова фигурантами дела являются два гражданина Швейцарии.

Керимов по решению суда Ниццы находится под подпиской о невыезде и не может покидать Францию. Чтобы выехать за пределы страны, ему нужно особое разрешение на выезд. Сенатору дважды разрешали съездить в Россию: в январе — чтобы навестить больного родственника, в феврале — «по личным причинам». Прокурор Ниццы в апреле рассказал, что всего выездов было пять.