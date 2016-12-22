В Раде сочли Киев «незаинтересованным» в прекращении конфликта в Донбассе

Украинские власти не заинтересованы в прекращении конфликта в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

«Минские соглашения не выполняются до сегодняшнего дня. Наступил режим тишины, но, тем не менее, Украина не разработала закон о выборах на Донбассе. <...> Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта», — сказал он. При этом, по мнению Мураева, разговоры о прекращении войны будут в риторике предвыборной избирательной кампании любой партии.