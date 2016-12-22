Порошенко обратился к Путину на ты из-за миротворцев в Донбассе

Порошенко возложил на Путина персональную вину за гибель жителей Донбасса. О российском лидере президент Украины выражался эмоционально и перешел на ты

Петр Порошенко и Владимир Путин. Февраль 2015 года (Фото: Микола Лазаренко / AP)

В беседе с журналистами Петр Порошенко заявил об особой важности направления в Донбасс миротворцев под эгидой ООН, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента. Он также обвинил Путина в препятствовании этому процессу.

Говоря о роли российского президента в вопросе о вводе миротворцев, Порошенко перешел на ты: «На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства».

По его мнению, Путин «легко» может прекратить конфликт в Донбассе и предотвратить гибель людей. Для этого России достаточно перестать накладывать вето на предложения о разрешении украинского кризиса, выносимые на голосование Совбеза ООН. «Ты очень легко это можешь сделать — это просто неприменение права вето. Больше от тебя никто ничего не требует», — заявил Порошенко.

Комментируя возможность использования миротворцев для сопровождения наблюдателей ОБСЕ в регионе, Порошенко обратился и ко всем гражданам России, назвав их «уважаемыми либо неуважаемыми россиянами». «Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо неуважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян», — сказал он.

Владимир Путин в 2017 году поддержал идею ввести в Донбасс миротворцев ООН. Соответствующую резолюцию Москва пообещала направить на рассмотрение Совбеза ООН. Миротворцы, согласно позиции России, должны быть размещены на линии разграничения. В зоне конфликта их задачей должно быть обеспечение безопасности наблюдателей и поддержание режима прекращения огня. Киев настаивает на ином варианте размещения миротворцев: силы ООН должны появиться также на границах самопровозглашенных ДНР и ЛНР с Россией для дальнейшей передачи этих территорий под контроль украинских сил.

30 апреля в Донбассе Киев должен завершить Антитеррористическую операцию (АТО), ведущуюся с 2014 года. На смену ей придет новый формат ведения боевых действий — Операция объединенных сил (ООС), при котором командование всеми силами будет вести единый оперативный штаб.