«Восток» выплатит семьям жертв крушения Ми-8 в Хабаровске по 1 млн руб.

Авиакомпания «Восток, которой принадлежал разбившийся в Хабаровске вертолет Ми-8, выплатит семьям погибших по 1 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании.

«АО «Авиакомпания «Восток» планирует выплату материальной помощи родственникам погибших работников предприятия в размере 1 млн руб. на семью каждого погибшего», — говорится в сообщении. Отмечается, что страховщик «Востока» также произведет выплаты страхового возмещения в размере 1 млн руб. за каждого погибшего.

Кроме того, как отметили в авиакомпании, семьям жертв крушения вертолета также будут выделены 6 млн. 600 тыс. руб. из бюджета Хабаровского края: по 1 млн на семью и по 100 тыс. руб. каждой не проведение похорон.

​О том, что правительство Хабаровского края выплатит родственникам погибших в результате падения Ми-8 по 1 млн руб. ранее сообщала пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова.

Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске во время тренировочного полета 11 апреля. Он потерпел крушение в районе улиц Антенная и Хирургическая, в 300 м от жилого дома. В результате происшествия погибли шесть человек, которые находились на борту.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обнаруженные в городской черте Хабаровская два «черных ящика» были переданы следственным органам.