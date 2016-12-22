Семьям погибших при падении Ми-8 в Хабаровске выплатят по 1 млн руб.

Правительство Хабаровского края выплатит семьям погибших при падении вертолета Ми-8 по 1 млн руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова.

«По решению губернатора из краевого бюджета семьям погибших выплатят по 1 млн руб. Администрация города также рассматривает вопрос о компенсациях. Они будут обязательно, но размер сейчас сложно сказать», — рассказала Литвинова.

Вертолет упал на территории антенного поля, где нет построек. По словам пресс-секретаря, антенны на аварийном участке были повреждены, и сейчас решается вопрос о проведении ремонтных работ.

Вертолет Ми-8 разбился утром 11 апреля во время тренировочного полета в Хабаровске. Он упал в районе улиц Антенная и Хирургическая, в 300 метрах от жилого дома. Погибли шесть человек, находившихся на борту, их тела были найдены. Также были обнаружены два «черных ящика», их передали следственным органам.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).