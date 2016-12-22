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В Хабаровске нашли «черные ящики» разбившегося вертолета Ми-8
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В Хабаровске нашли «черные ящики» разбившегося вертолета Ми-8
Общество, 09:18
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В Хабаровске нашли «черные ящики» разбившегося вертолета Ми-8

Найдены оба «черных ящика» вертолета Ми-8, рухнувшего в городской черте Хабаровска, сообщило региональное управление МЧС. Бортовые самописцы переданы следственным органам, говорится на сайте ведомства.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора авиакомпании «Восток» Алексея Федоренко, экипаж вертолета не успел связаться с землей перед аварией.

«Вертолет был в летной годности. Экипаж выполнял тренировочные полеты и был полностью подготовлен согласно нашим нормативным документам при выполнении данного вида полетов», — рассказал Федоренко.

​По информации регионального управления МЧС, поисковые работы на месте крушения вертолета завершены. В них принимали участие 219 человек и 31 единица техники.

Падение вертолета в Хабаровске. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» упал и загорелся в районе улиц Антенная и Хирургическая при проведении тренировочного полета. Погибли все находившиеся на борту шесть человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Рассматриваются три версии крушения вертолета: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Теги: авария , Ми-8 , «черные ящики»
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