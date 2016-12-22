В центре Еревана произошли столкновения между полицией и протестующими

Столкновения полиции с протестующими против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны произошли в центре Еревана. Об этом сообщает News.am.
Демонстранты прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание Конституционного суда Армении. Ранее митингующие ворвались в здание Общественного радио Армении.
Организатором акции протеста является оппозиционный депутат и лидер парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. Политик потребовал предоставить ему прямой эфир на радио.
Также протестующие перекрыли несколько улиц и проспектов в центре Еревана. В свою очередь правоохранители перекрыли проспект Баграмяна, чтобы активисты не смогли пройти к зданию парламента.
Демонстранты попытались блокировать работу станции метро «Еритасардакан», однако полиция не дала им этого сделать.
Армянская полиция призвала протестующих не мешать общественному порядку, иначе их акцию протеста прервут. В ответ Пашинян заявил, что его сторонники возьмут под свой контроль всю армянскую столицу в случае, если парламент проведет выездное собрание. Акция протеста сторонников Пашиняна длится с 31 марта 2018 года.