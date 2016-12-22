Роскомнадзор потребует удалить Telegram из App Store и Google Play

Роскомнадзор направит запросы в магазины приложений App Store и Google Play и потребует удалить мессенджер Telegram. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает ТАСС.

По его словам, Роскомнадзор также будет наблюдать за исполнением операторами связи требования о блокировке Telegram, отмечает «РИА Новости». «Мы не «следим» за пользователями», — отметил Жаров.

Таганский суд 13 апреля постановил немедленно заблокировать Telegram из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставить спецслужбам ключи для дешифровки переписки пользователей. Тогда же в список запрещенных веб-сайтов внесли веб-версию мессенджера. Решение было принято по иску Роскомнадзора, поданного еще 6 апреля.

Роскомнадзор объявил о начале процедуры блокировки Telegram днем 16 апреля. Принадлежащие мессенджеру доменные имена и IP-адреса серверов Telegram будут вносить в реестр заблокированных сайтов, операторам связи также направили уведомления об ограничении доступа к Telegram.