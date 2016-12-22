Генсек НАТО назвал правом Турции покупку у России С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Турции есть право на покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом он заявил во время визита в Анкару, передает турецкий телеканал NTV.



«Покупка и продажа военного оборудования — это решение страны», — сказал Столтенберг. Ранее Столтенберг также отметил, что Турция продолжает вести переговоры о покупке у США противоракетных комплексов Patriot.

Турция и Россия договорились о поставке Анкаре комплексов С-400 летом 2017 года. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма контракта превышает $2 млрд.

В начале апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились перенести поставки С-400 с первого квартала 2020 года на июль 2019 года.

Покупка Турцией российских систем ПВО вызвала обеспокоенность в НАТО и США. В американском Министерстве обороны говорили, что российские С-400 не совместимы со стандартами альянса. В Вашингтоне и Брюсселе также указали на то, что они не смогут интегрироваться в противовоздушную оборону НАТО.



В Турции объяснили покупку российских ЗРК срочной необходимостью, потому что у Анкары не было своих систем ПВО. «Мы должны были купить [противоракетные комплексы], неважно у кого», — заявлял глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.