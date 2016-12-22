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Акции UC Rusal упали на четверть
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Акции UC Rusal упали на четверть
Новые санкции США, 08:41
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Акции UC Rusal упали на четверть

Стоимость акций российской компании Rusal, попавшей под американские санкции, продолжила снижение и, по данным Гонконгской биржи, упала на 24,51% по сравнению с закрытием в минувшую пятницу.

По состоянию на 8:10 мск цена опустилась до 1,54 гонконгского доллара ($0,19) за бумагу.

В 5:09 мск бумаги торговались на уровне 1,62 гонконгского доллара ($0,21). В момент IPO в 2010 году стоимость акций составляла 10,8 гонконгского доллара.

Акции UC Rusal упали до исторического минимума на Гонконгской бирже
Бизнес

Снижение цены акций происходит на фоне обещаний США 16 апреля объявить о новых санкциях против России, которые коснутся компаний, занимающихся поставками в Сирию.

UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска 6 апреля попали в санкционный список американского Минфина. В связи с этим компания допустила возможность технического дефолта.

Один из крупнейших потребителей продукции UC Rusal, международный концерн Rio Tinto, в связи с этим объявил о форс-мажоре по контрактам.

Теги: Олег Дерипаска , UC Rusal , Гонконгская фондовая биржа
Главное
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