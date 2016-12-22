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Захарова нашла связь между ситуацией в Сирии и «делом Скрипаля»
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Захарова нашла связь между ситуацией в Сирии и «делом Скрипаля»
Политика, 20:39
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Захарова нашла связь между ситуацией в Сирии и «делом Скрипаля»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что между ситуацией в Сирии и отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля есть много общего. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов», — сказала Захарова. Она пояснила, что в обоих случаях власти США, Великобритании и Франции опираются на информацию, которая была опубликована в СМИ и социальных сетях. «Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие», — заметила официальный представитель МИДа.

Минобороны нашло участников съемок видеоролика о «химатаке» в Сирии
Политика

В России полагают, что видеоролик, на котором запечатлены последствия удара химоружием по сирийскому городу Дума, является постановочным. Так, в Министерстве обороны России рассказали, что ведомству удалось обнаружить тех, кто его снял. В Минобороны сказали, что у операторов было медицинское образование, и они работают в отделении скорой помощи. По мнению российского военного ведомства, в инсценировке принимала участие Великобритания, потому что «с 3 по 6 апреля на представителей так называемых белых касок оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации».

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала слова о причастности Лондона к фабрикации «гротеском», «вопиющей ложью и «худшим примером  фейковых новостей от «российской машины пропаганды».

США и страны Запада полагают, что за химической атакой в сирийском городе Дума стоят правительственные войска. Дамаск и Россия эти обвинения отрицают. Официальной информации о том, что произошло в этом населенном пункте, нет. В Сирию была направлена для расследования этого инцидента миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Она должна установить, было ли применено на территории Сирийской Арабской Республики химического оружие.

Теги: Мария Захарова , Сергей Скрипаль , Сирия
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