Ким Чен Ын пообещал вывести отношения КНДР и КНР на новый уровень

Северокорейский лидер Ким Чен пообещал вывести отношения КНДР и Китая на новый этап развития. Об этом он заявил на прошедшей в Пхеньяне встрече с главой отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао, сообщает агентство ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын пообещал «активно продвигать и развивать отношения [двух стран] на новый этап развития для удовлетворения потребностей новой эры».

Сун Тао посетил с визитом Северную Корею чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

В конце марта Ким Чен Ын посетил Китай по случаю переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина. На встрече два лидера обсудили ситуацию в мире и обстановку на Корейском полуострове. Обе стороны подтвердили готовность к денуклеаризации полуострова. Тогда же лидер КНДР объявил, что планирует провести саммит с США.

В ходе беседы Си Цзиньпин предложил Ким Чен Ыну четыре принципа развития отношений между КНР и КНДР. По мнению китайского лидера, сторонам нужно проводить больше контактов на высшем уровне, применять наработанный опыт двустороннего сотрудничества, улучшать принципы мирного сотрудничества и укреплять дружбу двух народов. Тогда же лидер КНДР объявил, что планирует провести саммит с США. По словам президента США Дональда Трампа, его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или июне 2018 года.