В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с грузовиком

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на 21-м км Минского шоссе. Грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки Volkswagen. Пострадавших оказали медицинскую помощь, на месте происшествия работает полиция. Причины аварии устанавливаются.

Днем 12 апреля в Подмосковье на трассе А-107 произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе ехали 40 детей и 10 взрослых из Клина, после ДТП транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Водитель ВАЗ-2109 погиб на месте, пострадали девять человек, из них восемь человек были госпитализированы. В их число вошли двое детей в тяжелом состоянии, которых доставили в столичную больницу.

Как сообщал Следственный комитет, виновником аварии стал водитель «легковушки» — он выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. Полиция завела уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).