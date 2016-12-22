Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве

Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Подмосковье, переведут в московские больницы. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

«В результате ДТП в Пушкинском районе с участием автобуса в Пушкинскую районную больницу было доставлено девять человек, из которых восемь госпитализированы, в том числе пятеро детей и трое взрослых. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их переводят в Москву. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил Марков.

«По состоянию на 19:30 мск шесть детей остаются в больнице. Двое детей в тяжелом состоянии будут переведены в Москву. По уточненным данным в автобусе находились 40 детей и 10 взрослых из Клина», — сообщила РБК пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

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Автобус столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 на трассе А-107 днем 12 апреля. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, водитель легкового автомобиля погиб на месте. По данным СК, виновником аварии стал водитель ВАЗа, который выехал на встречную полосу. Источник РБК в ГИБДД сообщил, что автобус принадлежал фирме «Тверьтурсервис», дети направлялись на экскурсию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).