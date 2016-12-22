Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,32 60,44 EUR Нал. 77,08 74,68 USD Бирж. 62,04 -0,56 EUR Бирж. 76,50 -0,96 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7700,10 +796,40 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,08 +0,18% DJIA 24514,78 +1,34% Nasdaq 7145,13 +1,08% FTSE 7258,34 +0,02%
Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве
Лента новостей
Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 20:49, Политика В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию 20:45, Политика Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России 20:09, Политика Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна 20:08, Общество Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции 19:59, Экономика МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 19:53, Общество Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского 19:46, Общество «Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня 19:46, Бизнес Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии 19:44, Политика В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии 19:41, Политика Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну 19:31, Экономика МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах 19:24, Политика МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара» 19:18, Политика Греция освободит русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки 19:11, Общество МИД прокомментировал заключение ОЗХО по «делу Скрипаля» 19:09, Политика Премьер-министр Италии исключил участие страны в боевых действиях в Сирии 19:05, Политика В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию 19:02, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:00, РБК и Билайн Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву 18:53, Общество Панкратов-Черный прокомментировал сообщение о его госпитализации 18:46, Общество Капитализация криптовалютного рынка выросла на $30 млрд за полтора часа 18:43, Крипто
Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве
Общество, 20:57
0
Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве

Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Подмосковье, переведут в московские больницы. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

«В результате ДТП в Пушкинском районе с участием автобуса в Пушкинскую районную больницу было доставлено девять человек, из которых восемь госпитализированы, в том числе пятеро детей и трое взрослых. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их переводят в Москву. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил Марков.

«По состоянию на 19:30 мск шесть детей остаются в больнице. Двое детей в тяжелом состоянии будут переведены в Москву. По уточненным данным в автобусе находились 40 детей и 10 взрослых из Клина», — сообщила РБК пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Видео: Говорит Москва / YouTube

Автобус столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 на трассе А-107 днем 12 апреля. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, водитель легкового автомобиля погиб на месте. По данным СК, виновником аварии стал водитель ВАЗа, который выехал на встречную полосу. Источник РБК в ГИБДД сообщил, что автобус принадлежал фирме «Тверьтурсервис», дети направлялись на экскурсию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: ДТП , Автобус , Дети , Подмосковье
Главное
Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России Политика
Материалы по теме
МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье Общество
Минздрав назвал число госпитализированных после ДТП с автобусом детей Общество
Следователи назвали виновника ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.