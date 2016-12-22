Следователи назвали виновника ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье

Аварию с перевозившим детей автобусом в Подмосковье спровоцировала легковая машина. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«Автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, привозившим детей», — говорится в сообщении.

Водитель машины скончался. На фото с места аварии, опубликованных СК, видно, что вся передняя часть автомобиля смята. Данные о пострадавших детях уточняются.

Видео: Говорит Москва / YouTube

Автобус, в котором были 40 детей и 17 взрослых, столкнулся с автомобилем в Пушкинском районе Подмосковья, недалеко от населенного пункта Царево. В результате ДТП автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.