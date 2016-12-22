МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье

МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором находились 40 детей, в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД России.

Дело завели по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Днем 12 апреля автобус с 40 детьми и 17 взрослыми столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 на трассе А-107. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся, водитель ВАЗа погиб на месте. Пострадали семь детей и двое взрослых, их доставили в больницу. По информации Следственного комитета, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. По данным источника РБК в ГИБДД, автобусом владела фирма «Тверьтурсервис».