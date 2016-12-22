Западные страны внесли в СБ ООН проект резолюции по Сирии

США, Великобритания и Франция внесли в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, в который включено создание нового механизма расследования применения химического оружия. Об этом сообщает издание Liberation.

В проекте резолюции осуждается применение Сирией химоружия, Дамаск призывается к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вашингтон, Лондон и Париж настаивают на соблюдении режима прекращения огня, требуют обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи для всех жителей Сирии и возможность эвакуировать местных жителей для оказания им медицинской помощи. Также три страны заявляют, что сирийские власти должны «добросовестно, конструктивно и без предварительных условий провести межсирийские переговоры» в соответствии с Женевским мирным процессом.

Ранее Россия созвала экстренное собрание СБ ООН после ракетных ударов США, Британии и Франции по Сирии. В предложенном российском проекте резолюции осуждалась «агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Также в документе предлагалось «немедленно прекратить агрессию» против Дамаска и не использовать военную силу «в нарушение Устава ООН и международного права». Однако СБ ООН отклонил российскую резолюцию. При этом постпред России Василий Небензя на собрании назвал действия Вашингтона, Лондона и Парижа «хулиганством в международных отношениях».

Ракетные удары по Сирии были нанесены силами коалиции в ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую возложили на лидера страны Башара Асада. Дамаск отрицает обвинения, в Москве считают сообщения о применении химоружия провокационными.