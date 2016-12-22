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CNN узнал о $9 млн расходов Facebook на безопасность Цукерберга
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CNN узнал о $9 млн расходов Facebook на безопасность Цукерберга
Технологии и медиа, 04:10
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CNN узнал о $9 млн расходов Facebook на безопасность Цукерберга

Компания Facebook потратила примерно $9 млн на обеспечение безопасности и деловые поездки ее главы Марка Цукерберга в 2017 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Таким образом, расходы на обеспечение безопасности руководителя компании выросли на 50% по сравнению с 2016 годом, тогда эта сумма составляла $5,8 млн. По информации телеканала, с 2015 года расходы на безопасность и поездки Цукерберга составили около $20 млн. В Facebook подчеркнули, что такие траты обусловлены «угрозами личной безопасности» Цукерберга, возникающих вследствие того, что он является основателем, председателем и генеральным директором компании.

CNN узнал о $9 млн расходов Facebook на безопасность Цукерберга
Технологии и медиа

Цукерберг 11 апреля на слушаниях в Конгрессе США заявил, что к его личным данным, а также к данным 84 млн пользователей Facebook получила британская компания Cambridge Analytica, которая составляла психологические портреты американских избирателей.

В марте произошел скандал после того, как стало известно о доступе Cambridge Analytica к данным пользователей Facebook. Информация могла быть использована для политической рекламы в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году. В начале апреля в Facebook признались в утечке данных. Тогда же стало известно, что соцсеть занимается сканированием личных сообщений пользователей и проверяет их на предмет противоправного контента.

Впоследствии Цукерберг признал ошибку соцсети, которая слишком медленно отреагировала на «фейковые новости, иностранное вмешательство в выборы, разжигание ненависти». «Мы были слишком медлительны для того, чтобы заметить российское вмешательство и ответить на него. Мы усердно работаем, чтобы стать лучше», — подчеркнул глава Facebook. Впоследствии стало известно, что Facebook внедрили два новых инструмента.

Первый из них касался политической рекламы: пользователь, намеревающийся разместить такой контент, должен быть верифицирован и обязан предоставить данные о своем местонахождении. Второй инструмент касается требования обязательной верификации для владельцев популярных страниц.

Теги: CNN , Марк Цукерберг , Facebook
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