Президент Боливии назвал США самой большой угрозой миру

США являются самой большой угрозой миру и демократии. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес на пленарном заседании «Саммита Америк», сообщает газета The New York Times.

По его словам, капиталистическая система позволяет «процветать» коррупции и призвал «демонтировать» ее. В ходе заседания Моралес также осудил односторонние санкции США против Венесуэлы и угрозы вторжения в эту республику, сообщает агентство Prensa Latina. Президент Боливии также потребовал от Вашингтона снять экономическую и финансовую блокаду Кубы. Кроме того, Моралес потребовал вернуть Кубе оккупированные территории и убрать военно-морскую базу США в Гуантанамо.

По его словам, южноамериканский регион не является «чьим-либо задним двором» и пожалел, что на саммите не присутствует президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Мы хотим, чтобы мировой порядок основывался на солидарности, на равенстве, социальной справедливости, уважении прав людей, мире и развитии, на представлении интересов наших народов и борьбе с коррупцией», — подчеркнул президент Боливии.

В сентябре 2017 года Моралес назвал президента США Дональда Трампа «самой страшной» угрозой для человечества.

США летом 2017 года ввели санкции против главы Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократических процессов и институтов в Венесуэле». В ноябре 2017 года Минфин США расширил санкции против Каракаса, внеся в черный список десять республиканских чиновников. В январе 2018 года в список добавили еще четверых венесуэльских чиновников. Президент США Дональд Трамп в сентябре 2017 года также продлил санкции против Кубы на один год.