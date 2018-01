США ввели санкции против четырех венесуэльских чиновников

Перечень попавших под ограничения лиц размещен на сайте американского Минфина.

В черные списки попали Герардо Хосе Искуердо Торрес, должность которого указана как государственный министр по вопросам новых границ мира (State Minister for the New Border of Peace), командующий столичной оперативной зоной вооруженных сил страны Фабио Энрике Саварсе Пабон, бывший губернатор штата Боливар Франциско Ранхель Гомес и губернатор штата Арагуа Родольфо Клементе Марко Торрес.

Как сообщает Reuters, вся собственность и активы этих людей в США, если таковые имеются, должны быть заморожены.

В ноябре Минфин США внес в санкционные списки девять венесуэльских чиновников. В ведомстве считают, что все они связаны с подрывом избирательных процессов, цензурой в СМИ или коррупцией в государственных продовольственных программах.