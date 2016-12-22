Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Сирии после ракетных ударов

Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган вечером 14 апреля обсудили по телефону обострившуюся ситуацию вокруг Сирии после ракетных ударов США, Британии и Франции. Об этом говорится в сообщении на сайте президента России.

Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул, что действия стран коалиции «грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права». Стороны договорились активизировать двустороннее взаимодействие по политическому урегулированию в Сирии.

Ранее Путин назвал «актом агрессии» ракетные удары Вашингтона, Лондона и Парижа по Сирии. По его словам, эти страны совершили «акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

Ракетные удары были нанесены по Сирии после сообщений о применении химического оружия в сирийском городе Дума. США обвинили президента Сирии Башара Асада в причастности к химатаке, в Дамаске отрицали эти обвинения. В России назвали сообщения о химатаке в сирийской Думе провокационными. По данным Минобороны, по Сирии запустили более ста ракет, часть из них были сбиты системами ПРО советского производства.

После атаки Путин заявил о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. На заседании Россия предложила проект резолюции, осуждающий действия Вашингтона, Лондона и Парижа. Однако СБ ООН отклонил российское предложение. В поддержку документа высказались только Китай и Боливия.