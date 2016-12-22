Патриарх Кирилл обсудил с папой римским ситуацию в Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил во время телефонного разговора с папой римским Франциском ситуацию с авиаударами стран коалиции в Сирии. Об этом патриарх Кирилл заявил журналистам, следует из видеозаписи на сайте Российской православной церкви (РПЦ).

»[В разговоре] была общая озабоченность ситуацией в Сирии. И мы говорили, конечно, о том, что в том числе и христиане должны повлиять на ситуацию в Сирии таким образом, чтобы прекратилось насилие, война, чтобы не было тех страшных жертв, которые есть сегодня», — сказал патриарх в ответ на вопрос журналистов, рассказать подробности разговора с папой римским.

«Папа и патриарх договорились о продолжении конструктивного диалога в ближайшие часы и завтра. И мы уверены, что результаты будут достигнуты», — заявил также журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков в патриаршей резиденции в Переделкине, передает ТАСС. ​

Переговоры с папой римским, по словам Волкова, прошли по инициативе патриарха Кирилла и длились 15 мин. Патриарх также провел телефонные беседы с патриархом Константинопольским Варфоломеем, патриархами Антиохийским Иоанном, Александрийским Феодором и Иерусалимским Феофилом.

Патриарх​ Феофил «горячо поддержал инициативу патриарха Московского по объединительному движению всех христиан для возможного умиротворения» ситуации, которая сейчас сложилась с Сирией, добавил пресс-секретарь.

РПЦ оперативно проинформирует, «как христианские лидеры будут совместно реагировать на тот гуманитарный кризис, который возник сейчас в Сирии в связи с ракетные и ударами Соединенных Штатов Америки и коалиции».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Сирии. По словам американского лидера Дональда Трампа, военные действия стали «прямым результатом» неспособности России удержать президента Сирии Башара Асада от применения химоружия в регионе.