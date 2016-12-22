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Генсек НАТО заявил о невозможности исключить новые химатаки в Сирии
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Генсек НАТО заявил о невозможности исключить новые химатаки в Сирии
Война в Сирии, 20:12
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Генсек НАТО заявил о невозможности исключить новые химатаки в Сирии

США, Великобритания и Франция на специальном заседании информировали своих союзников по НАТО о результатах ударов по Сирии. По итогам заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что нет гарантии, что химатаки в Сирии вновь не повторятся, передает Reuters.

Столтенберг высоко оценил результаты ночных ударов по Сирии. По мнению генсека организации, они «сократили возможности сирийского режима по повторению новых химатак, одновременно передав Дамаску таким образом ясное послание, которое также будет сдерживать новые атаки».

Вместе с тем Столтенберг отметил, что ударов недостаточно для того, чтобы полностью исключить повторное применение химического оружия. «У нас никогда не будет полной гарантии, что химатаки не повторятся, пока существуют режимы, склонные к применению химоружия», — заявил он. Однако применять оружие массового поражения безнаказанно нельзя, подчеркнул генсек НАТО.

О поддержке ударов по Сирии Столтенберг заявил сразу после начала операции рано утром 14 апреля. В заявлении генсека НАТО говорилось, что альянс «считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности».

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Удары США по Сирии. Хроника
Общество

Удары по Сирии были нанесены силами США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля. ​Ракетным ударам подверглись цели в столице Сирии Дамаске. Согласно заявлениям Вашингтона, целями ударов стали склады и лаборатории по производству боевых отравляющих веществ. С осуждением действий западных стран выступила Россия. Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил о недопустимости подобных действий и обвинил коалицию в «хулиганстве».

Теги: Йенс Столтенберг
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