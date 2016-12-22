Россия внесла в СБ ООН осуждающий удары США по Сирии проект резолюции

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, которая осуждает ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Документ «находится на столе» и готов к голосованию, отмечает агентство. По данным ТАСС, в нем выражается возмущение «агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и их союзниками, нарушающей международное право и Устав ООН». В тексте содержится требование, чтобы западные страны «немедленно и без каких-либо задержек прекратили агрессию» против Сирии и воздержались от «дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН».

В проекте резолюции указывается, что удары по объектам страны были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума.

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе Москвы 14 апреля. «Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорил президент Владимир Путин. Он расценил удары по Сирии как «акт агрессии» и подчеркнул, что Москва «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».

США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе 7 апреля. Ответственным за нее лидеры стран считают президента Сирии Башара Асада.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что удар США и их союзников был нанесен за день до того, как эксперты ОЗХО должны были приступить к изучению ситуации в Думе. Министр подчеркнул, что Вашингтон, Париж и Лондон не обладали доказательствами вины Асада в химатаке.