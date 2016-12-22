МИД Китая прокомментировал ракетный удар США и их союзников по Сирии

Пекин негативно оценивает нанесение ракетных ударов по Сирии, которое было осуществлено США и их союзниками. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Китая Хуа Чуньина, которое опубликовано на сайте министерства.

«Пекин решительно выступает против применения силы и нарушения суверенитета в международных отношениях и выступает за уважение независимости и территориальной целостности любых государств», — говорится в заявлении.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «политическое решение вопросов является единственным вариантом урегулирования сирийского вопроса».

«Любая односторонняя военная операция в обход Совета Безопасности ООН противоречит целям и принципам устава этой организации и нарушает принципы и нормы международного права и еще больше усложняет сирийский вопрос. Китай призывает вернуться к соблюдению норм международного права и решить этот вопрос путем диалога и переговоров», — пояснил Чуньин.

Пекин считает, что в отношении предполагаемой химатаки в сирийской Думе нужно провести «всеобъемлющее, беспристрастное и объективное расследование. До этого делать предварительные выводы не следует.

США совместно с Великобританией и Францией в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии. Американская сторона и их союзники считают эти удары пропорциональным ответом на химатаку в Думе в Восточной Гуте, в которой они обвиняют официальный Дамаск. Позже Генштаб России заявил, что анонсированное участие французской авиации в ударе по Сирии зафиксировано не было.