ОДКБ проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую в том числе входит Россия, созвала экстренное заседание по ситуации в Сирии, где в ночь на 14 апреля коалиция США нанесла удары. Об этом говорится на сайте организации.

По данным организации, заседание состоится в том числе по инициативе российской стороны. «В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров», — сказано в сообщении.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание СБ ООН. «Для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — пояснял глава государства. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва намерена доказать Совбезу незаконность атаки США.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Их целями стали объекты как военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Как пояснял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия в регионе.